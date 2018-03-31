Прописка по всем правилам: Минстрой намерен узаконить регистрацию в апартаментах

Минстрой подготовил проект федерального закона, в котором предлагается разрешить регистрацию в помещениях, имеющих статус «для временного проживания граждан». Речь идет об апартаментах. До сих пор их владельцы лишены социальных благ, которыми пользуются обладатели обычных квартир.

Одно из таких лишений — невозможность зарегистрироваться в апартаментах. Минстрой предлагает изменить такое положение дел и разрешить регистрацию. О том, как это воспримет рынок, рассказывает глава экспертного совета журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Валерия Мозганова:

Валерия Мозганова обозреватель Business FM , глава экспертного совета журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» «Я думаю, что рынок воспримет это замечательно, так же, как и потребители, которые приобретают или только собираются приобретать апартаменты, потому что по факту это на сегодняшний день ровно такие же жилые помещения, и в 99 случаях из 100 они используются именно как жилые помещения, как бы они там ни назывались. Там будет прописано, что все эти люди, обладатели апартаментов, которые по факту жилые, просто получат право там регистрироваться».

В российском законодательстве нет такого термина, как «апартаменты», поэтому данная категория всегда причисляется к коммерческой недвижимости. Станут ли апартаменты жильем де-юре, а не только де-факто? Главный вопрос здесь — налог. Будет ли он таким же, как для квартир, и повысится ли стоимость апартаментов? Управляющий партнер компании «Квартур» Артем Цогоев в этом сильно сомневается:

Артем Цогоев управляющий партнер компании «Квартур» «Нет, это все-таки не будут жилые помещения, иначе не было бы никакой разницы между апартаментами и жильем. Разница очевидно есть. Соответственно, да, апартаменты — это, видимо, нежилые помещения, в которых можно жить, и, наверное, можно будет зарегистрироваться. Уверен, что ставка по налогу все-таки будет выше, чем на жилые помещения, поэтому, несмотря на то, что апартаменты будут якобы приравнены к жилью, я думаю, что все-таки стоимость их не изменится, во всяком случае, не повысится».