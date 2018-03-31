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Утром на Рижской горела четырехкомнатная квартира
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Утром на Рижской горела четырехкомнатная квартира 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 31 марта, в 34 доме по улице Рижской в Тюмени загорелась четырехкомнатная квартира. Из-за пожара на пятом этаже пришлось эвакуировать жильцов.
— Сообщение о возгорании поступило к нам в 8:32. Спустя 10 минут на месте уже работали сотрудники МЧС. Из горящего здания были эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. Специалисты дознания сейчас работают на месте и пытаются выяснить, в чем причина пожара, — прокомментировал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Очевидцы же сообщают, что сильное пламя было видно и с улицы. По их мнению, полыхать квартира начала с кухни. Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
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