Утром на Рижской горела четырехкомнатная квартира

Сегодня утром, 31 марта, в 34 доме по улице Рижской в Тюмени загорелась четырехкомнатная квартира. Из-за пожара на пятом этаже пришлось эвакуировать жильцов.

— Сообщение о возгорании поступило к нам в 8:32. Спустя 10 минут на месте уже работали сотрудники МЧС . Из горящего здания были эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. Специалисты дознания сейчас работают на месте и пытаются выяснить, в чем причина пожара, — прокомментировал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области

Очевидцы же сообщают, что сильное пламя было видно и с улицы. По их мнению, полыхать квартира начала с кухни. Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.