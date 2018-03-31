800 домов построено нижегородцами в январе-феврале 2018 года

800 домов общей площадью 117,1 тыс. кв. метров построено населением Нижегородской области в январе-феврале за счет собственных и заемных средств.

Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно данным статистики, этот показатель в 2,2 раза выше, чем за первые два месяца 2017 года.

Доля общей площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме введенного жилья по области составила 59,4 процента.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 2,3% увеличился объем ввода жилья.