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800 домов построено нижегородцами в январе-феврале 2018 года
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800 домов построено нижегородцами в январе-феврале 2018 года 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
800 домов общей площадью 117,1 тыс. кв. метров построено населением Нижегородской области в январе-феврале за счет собственных и заемных средств.
Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно данным статистики, этот показатель в 2,2 раза выше, чем за первые два месяца 2017 года.
Доля общей площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме введенного жилья по области составила 59,4 процента.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 2,3% увеличился объем ввода жилья.
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