Эксперты назвали города России с самыми низкими ценами на большие квартиры

Лидером рейтинга стал Киров, где минимальная стоимость квартир площадью более 100 квадратных метров составляет 1,6 млн рублей. В этом бюджете можно купить жилье площадью 101,7 квадратных метров с минимальной отделкой — линолеумом на полу и обоями на стенах.

На втором месте — Рязань , где за 1,7 млн рублей можно приобрести квартиру площадью 110,2 квадратных метров. А третье место занимает Курган , в котором за 1,75 млн рублей можно купить жилье площадью 120 квадратных метров.