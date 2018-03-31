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Эксперты назвали города России с самыми низкими ценами на большие квартиры
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Эксперты назвали города России с самыми низкими ценами на большие квартиры 

Inmyroom 14 минут назад
Фото: Inmyroom
Лидером рейтинга стал Киров, где минимальная стоимость квартир площадью более 100 квадратных метров составляет 1,6 млн рублей. В этом бюджете можно купить жилье площадью 101,7 квадратных метров с минимальной отделкой — линолеумом на полу и обоями на стенах.
На втором месте — Рязань, где за 1,7 млн рублей можно приобрести квартиру площадью 110,2 квадратных метров. А третье место занимает Курган, в котором за 1,75 млн рублей можно купить жилье площадью 120 квадратных метров.
В рейтинг также вошли Челябинск (1,8 млн рублей за 100-метровую квартиру), Вологда (1,9 млн рублей/103,7 квадратных метров), Йошкар-Ола (2,1 млн рублей/115,3 квадратных метров), Волгоград (2,11 млн рублей/140 квадратных метров), Ставрополь (2,2 млн рублей/110 квадратных метров), Саратов (2,29 млн рублей/110 квадратных метров) и Владикавказ (2,3 млн рублей/156 квадратных метров).
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