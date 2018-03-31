Опубликован список новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами

Аналитики компании Blackwood Real Estate составили рейтинг московских новостроек, где выставлены на продажу самые дешевые квартиры. В список попали пять проектов, пишет Lenta.ru

Первое место списка занял комплекс «Жемчужина Зеленограда», расположенный в Зеленоградском округе. Здесь за 20-метровую студию на 14 этаже монолитного дома просят 2,2 миллиона рублей. «Низкая стоимость лота объясняется преимущественно территориальной отдаленностью проекта от МКАД и от ближайшей ж/д станции», — поясняют эксперты.

На второй позиции — строящийся комплекс с апартаментами Cleverland с минимальным бюджетом покупки жилья в 2,3 миллиона рублей за студию площадью 16 «квадратов». Проект реализуется возле станции метро «Петровско-Разумовская».

«Бронза» досталась ЖК «Летний сад» на Дмитровском шоссе, где минимальная стоимость лота составила 3,2 миллиона рублей. В такую сумму застройщик оценил 23-метровые апартаменты без отделки, которые планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

Последние места рейтинга заняли комплекс «Город на Рязанке», строящийся в районе шоссе Энтузиастов, и ЖК «Некрасовка», расположенный рядом с городом Люберцы. Минимальна стоимость предложения в этих проектах — 3,4 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно.