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Опубликован список новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
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Опубликован список новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами 

Inmyroom 15 минут назад
Фото: Inmyroom
Аналитики компании Blackwood Real Estate составили рейтинг московских новостроек, где выставлены на продажу самые дешевые квартиры. В список попали пять проектов, пишет Lenta.ru.
Первое место списка занял комплекс «Жемчужина Зеленограда», расположенный в Зеленоградском округе. Здесь за 20-метровую студию на 14 этаже монолитного дома просят 2,2 миллиона рублей. «Низкая стоимость лота объясняется преимущественно территориальной отдаленностью проекта от МКАД и от ближайшей ж/д станции», — поясняют эксперты.
На второй позиции — строящийся комплекс с апартаментами Cleverland с минимальным бюджетом покупки жилья в 2,3 миллиона рублей за студию площадью 16 «квадратов». Проект реализуется возле станции метро «Петровско-Разумовская».
«Бронза» досталась ЖК «Летний сад» на Дмитровском шоссе, где минимальная стоимость лота составила 3,2 миллиона рублей. В такую сумму застройщик оценил 23-метровые апартаменты без отделки, которые планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.
Последние места рейтинга заняли комплекс «Город на Рязанке», строящийся в районе шоссе Энтузиастов, и ЖК «Некрасовка», расположенный рядом с городом Люберцы. Минимальна стоимость предложения в этих проектах — 3,4 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно.
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