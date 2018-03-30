Индустриальный парк «Феодосия» планируется построить к концу 2020 г

МОСКВА , 30 мар /ПРАЙМ/. Власти Крыма объявили тендер на выполнение строительно-монтажных работ по индустриальному парку «Феодосия», начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,256 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

"Окончание работ — до 31 августа 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию — до 1 декабря 2020 года", — говорится в материалах. Подрядчика планируется определить в конце апреля по итогам электронного аукциона.

Согласно проекту, на территории индустриального парка появятся логистический парк с зоной оптово-розничной торговли, заводы по переработке фруктов и изготовлению мороженого, склады для хранения сельхозпродукции, промышленные предприятия и другие производства. В частности, на выделенном под строительство парка участке возведут двухэтажный административно-бытовой корпус площадью почти 600 квадратных метров, контрольно-пропускной пункт, технологическое здание, комплекс очистных сооружений.