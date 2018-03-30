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Индустриальный парк «Феодосия» планируется построить к концу 2020 г
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Индустриальный парк «Феодосия» планируется построить к концу 2020 г 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Власти Крыма объявили тендер на выполнение строительно-монтажных работ по индустриальному парку «Феодосия», начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,256 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
"Окончание работ — до 31 августа 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию — до 1 декабря 2020 года", — говорится в материалах. Подрядчика планируется определить в конце апреля по итогам электронного аукциона.
В конце 2017 года Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства объектов индустриального парка «Феодосия». Заказчик работ — министерство экономического развития Крыма.
Согласно проекту, на территории индустриального парка появятся логистический парк с зоной оптово-розничной торговли, заводы по переработке фруктов и изготовлению мороженого, склады для хранения сельхозпродукции, промышленные предприятия и другие производства. В частности, на выделенном под строительство парка участке возведут двухэтажный административно-бытовой корпус площадью почти 600 квадратных метров, контрольно-пропускной пункт, технологическое здание, комплекс очистных сооружений.
Всего в Крыму планируется построить два индустриальных парка — в Феодосии и Бахчисарае. Общая стоимость проектов — 4 миллиарда рублей.
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