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Подмосковный Иваново получит средства на реконструкцию очистных сооружений
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Подмосковный Иваново получит средства на реконструкцию очистных сооружений 

РИА Недвижимость 33 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 30 марта — РИА Недвижимость. Порядка 2,5 миллиарда рублей получит подмосковный город Иваново на реконструкцию канализационных очистных сооружений, соответствующий контракт подписали в пятницу в Москве представители министерства строительства и ЖКХ РФ и администрации города Иваново.
Как сообщил глава строительного ведомства Михаил Мень на церемонии подписания контракта, средства будут выделены в рамках реализации проекта «Реформа ЖКХ в России», финансируемого правительством РФ и Международным банком реконструкции и развития. Он также напомнил, что для участия в проекте ранее были отобраны десять муниципальных образований: Иваново, Оренбург, Саранск, Волжский, Нефтеюганск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Набережные Челны, Тула и Братск.
"Учитывая эффективность Иваново в проекте в прошлые годы, а также наличие разработанной проектной документации, городу будет направлено 2,47 миллиарда рублей на реконструкцию канализационных очистных сооружений", — сказал министр, отметив, что реализовать планы Иваново должно не позднее 2020 году.
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