Подмосковный Иваново получит средства на реконструкцию очистных сооружений

"Учитывая эффективность Иваново в проекте в прошлые годы, а также наличие разработанной проектной документации, городу будет направлено 2,47 миллиарда рублей на реконструкцию канализационных очистных сооружений", — сказал министр, отметив, что реализовать планы Иваново должно не позднее 2020 году.