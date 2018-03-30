Отчеты о проделанной работе участковых полицейских зачитают в Братееве

Участковые полицейские района Братеево отчитаются о проделанной за 2017 год работе перед местными жителями. Первая в этом году встреча состоится в понедельник, 2 апреля.

Согласно графику, опубликованному на сайте УВД по Южному округу, первыми в районе выступят майор полиции Константин Долженицын и лейтенант Максим Ляхов. Послушать итоги работы за 2017 год и задать интересующие вопросы можно будет в 19:00 по адресу: улица Алма-Атинская, дом 9, корпус 2. В 19:30 встречу поведут по адресу: улица Алма-Атинская, дом 5, а в 20:00 в доме 44 по Борисовским прудам.

На отчетной встрече участковые полицейские поднимут вопрос незаконной сдачи квартир в аренду и о нарушениях на территориях детских площадок.