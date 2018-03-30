Названы города России с самыми дешевыми большими квартирами

В 42 из 85 административных центров субъектов федерации РФ квартиру площадью от 100 квадратных метров можно купить на вторичном рынке по цене до 3 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании ЦИАН , поступившем 30 марта в редакцию «Дома».

Курган, Челябинск, Вологда, Йошкар-Ола, Волгоград, Ставрополь, Саратов и В 22 регионах ценовой минимум предложения квартир площадью от 100 квадратных метров находится в пределах 2,5 миллиона рублей. В первую десятку городов с самыми доступными большими квартирами вошли Киров, Рязань Владикавказ . Порог входа в рассматриваемом сегменте в этих городах варьируется от 1,6 млн до 2,3 млн рублей.

Оренбург, Кемерово, Астрахань, Брянск, Пенза, Тюмень, Махачкала, Места с 11 по 20 заняли Владикавказ, Тамбов Барнаул и Владимир. Минимальная стоимость 100-метровых вторичных квартир в этих городах находится в пределах 2,3-2,5 миллиона рублей.

Согласно ранее опубликованным данным «ИНКОМ-Недвижимость», за два последних года спрос на трехкомнатные квартиры в новостройках Московского региона увеличился более чем вдвое. В перспективе в столице и области может возникнуть дефицит просторного жилья, отмечается в исследовании.