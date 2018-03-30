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Названы города России с самыми дешевыми большими квартирами
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Названы города России с самыми дешевыми большими квартирами 

dom.lenta.ru 51 минуту назад
Фото: dom.lenta.ru
В 42 из 85 административных центров субъектов федерации РФ квартиру площадью от 100 квадратных метров можно купить на вторичном рынке по цене до 3 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании ЦИАН, поступившем 30 марта в редакцию «Дома».
В 22 регионах ценовой минимум предложения квартир площадью от 100 квадратных метров находится в пределах 2,5 миллиона рублей. В первую десятку городов с самыми доступными большими квартирами вошли Киров, Рязань, Курган, Челябинск, Вологда, Йошкар-Ола, Волгоград, Ставрополь, Саратов и Владикавказ. Порог входа в рассматриваемом сегменте в этих городах варьируется от 1,6 млн до 2,3 млн рублей.
Места с 11 по 20 заняли Владикавказ, Тамбов, Оренбург, Кемерово, Астрахань, Брянск, Пенза, Тюмень, Махачкала, Барнаул и Владимир. Минимальная стоимость 100-метровых вторичных квартир в этих городах находится в пределах 2,3-2,5 миллиона рублей.
Согласно ранее опубликованным данным «ИНКОМ-Недвижимость», за два последних года спрос на трехкомнатные квартиры в новостройках Московского региона увеличился более чем вдвое. В перспективе в столице и области может возникнуть дефицит просторного жилья, отмечается в исследовании.
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