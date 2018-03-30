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Отчеты о проделанной работы участковых полицейских зачитают в Бирюлеве Западном
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Отчеты о проделанной работы участковых полицейских зачитают в Бирюлеве Западном 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Участковые полицейские района Бирюлево Западное отчитаются перед жителями о проделанной за 2017 год работе. Первая в этом году встреча состоится в понедельник, 2 апреля.
Согласно графику, опубликованному на сайте УВД по Южному округу, цикл встреч начнет майор полиции Олег Ионов. Послушать итоги работы за 2017 год и задать интересующие вопросы можно будет в 19:00 по адресу: Востряковский проезд, дом 5, корпус 2.
На отчетной встрече участковые полицейские поднимут вопросы незаконной сдачи квартир в аренду и расскажут о нарушениях на территориях детских площадок. Также на собрании обсудят установку дополнительного освещения во дворах жилых домов.
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