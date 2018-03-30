Власти Мичуринска заявили, что не справятся с расселением 12 домов без федеральной помощи

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Власти города Мичуринска Тамбовской области не могут решить проблему с расселением из ветхого и аварийного жилья без принятия соответствующей программы на федеральном уровне, сообщили ТАСС в пятницу в администрации муниципального округа.

В настоящее время ожидают переселения жильцы 12 аварийных домов в разных районах Мичуринска. Ситуация осложняется отсутствием в муниципалитете жилого фонда для выделения новых квартир. Особый общественный резонанс получила ситуация, сложившаяся в двухэтажном доме на улице Новая Площадка, жильцы которого испытывают коммунальные неудобства уже около двух лет.

"Первое, что мы ждем, чтобы кардинально решить проблему, — это принятие программы [по переселению из аварийного жилья] на федеральном уровне. Ждем федеральной поддержки для расселения 12 аварийных домов. Мы действуем, чтобы решить текущие проблемы в доме на Новой Площадке — канализация, проводка — и предоставить гражданам безопасное жилье. Жителей это не устраивает, они настроены только на получение нового жилья", — сообщила руководитель управления пресс-службой администрации Мичуринска Елена Малышева

Ранее некоторые СМИ сообщили о затяжном конфликте в Мичуринске с расселением из аварийного жилья. По ситуации в доме на улице Новая Площадка управление СК РФ по региону начало проверку. По информации местных СМИ, жильцы в течение двух лет вынуждены терпеть коммунальные неудобства «из-за просчетов и халатности при планировании системы отопления». Сегодня в каждой комнате за счет управляющей компании установили обогреватель, провели электричество и воду, обустроили канализацию.

Жители двухэтажного дома на шесть квартир по улице Новая Площадка, где СК проводит проверку, по словам Малышевой, настаивают на единственном варианте — получении новых квартир, схожих по площади с аварийным жильем. «В муниципалитете жилого фонда нет под выделение им жилья, здесь мы всегда надеемся на программу по переселению из ветхого аварийного жилья, которая принимается на федеральном уровне. У нас есть шесть муниципальных квартир, которые стоят даже без ремонта для узких специалистов — врачей, например, потребность в которых у нас порядка 70%», — добавила представитель администрации.

В отделении Общероссийского народного фронта Тамбовской области также отметили, что жилье, которое власти города готовы предоставить переселенцам, уже имеет довольно большой процент износа. «У муниципалитетов как такого свободного жилья нет, а то, которое есть, туда просто люди не идут, у него очень большой процент износа. Все ждут новых обустроенных квартир», — отметили в ОНФ.