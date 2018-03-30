Снос несущих стен, второй вход и кабинет в подвале: Подмосковье борется с незаконной перепланировкой

Подмосковье вслед за столицей взялись за нарушителей правил перепланировки квартир. Тем, кто отказывается получать разрешение, грозит наказание вплоть до выселения. Опыт показывает, что зачастую это единственный способ обеспечить безопасность остальных жильцов.

— Как на корабле у вас на подводном!

Обычная казалось бы квартира на первом этаже подмосковной хрущевки — на самом деле двухуровневая. В подвале — полноценная комната и еще подсобка для стирки.

— Мы семнадцать лет живем, так купили — так и дальше живем!

О радикальной и, конечно, незаконной перепланировке инспекторы узнали случайно: хозяева стали жаловаться на сырость. Пришли с проверкой — обнаружили еще и самовольное подключение к системам водо— и электроснабжения.

"Жителей обязуют восстановить все в соответствии со строительными нормами, потому что мы видим: здесь была сломана плита перекрытия, несущая плита. И в случае какой-то угрозы может произойти просто ее банальное обрушение", — говорит главный Государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков

— Они нам никогда не открывают.

Это Елена Привезенцева из Электростали пытается поговорить со своими соседями сверху, которые при ремонте снесли почти все стены. Теперь ребенка одного в ванну не отправишь.

— Здесь у нас рушится, здесь у нас трещины, и у нас две дощечки, которые держат потолок. Якобы держат.

Перепланировка, характерная именно для первых этажей: владельцы помещений делают себе дополнительный вход, проем для него прорубают прямо в несущей стене. Без официального разрешения, без согласия других жильцов — а оно просто необходимо: подобные стены являются общим имуществом.

Каждый год в Жилищную инспекцию Московской области поступает до полутора тысяч жалоб на соседей, затеявших переустройство своих квартир.

"Некоторые жители не понимают, не разделяют общедомовое имущество и собственное, — говорит Вадим Соков. — В любой квартире есть те вещи, которые принадлежат всему дому. Это вентиляционный короб, например. К сожалению, нерадивый собственник считает, что венткороб — это лишние два-три метра площади для его холодильника или бытовой техники".

Разрешение на переделку общего имущества может дать только собрание жильцов, а в Жилинспекции нужно согласовывать вообще любые работы по изменению плана квартиры. И лучше это сделать заранее. Юридическую консультацию в инспекции можно получить бесплатно.

За незаконную перепланировку ответственность в любом случае будет нести собственник. В одной из квартир, например, без разрешения перенесли стену, сделав из одной комнаты две.

— Что, меня заставят что-то переделывать? — Если незаконная перепланировка — да, первое — это административная ответственность, штраф в несколько тысяч рублей, и, соответственно, нужно вернуть все в первоначальный вид или узаконить. Но существуют такие виды работ, которые узаконивать нельзя.