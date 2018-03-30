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Жилье обходится Пугачевой и Галкина в 500 тысяч за месяц
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Жилье обходится Пугачевой и Галкина в 500 тысяч за месяц 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
О доходах самой известной пары российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходит множество слухов. Сегодня днем на портале ura.news появилась статья, в которой указаны приблизительные суммы их гонораров.
По данным агенства, одно частное или корпоративное выступление приносит певице минимум 18 млн рублей, в то время как за один выход на сцену ее муж получает 3,6 млн рублей. За содержание в порядке роскошного особняка в Подмосковье пара платит 500 тысяч рублей в месяц, услуги домработницы обходятся им почти в 100 тысяч рублей.
Также сообщается, что маленькие наследники артистов сейчас учатся в элитном детском саду, за что родители ежемесячно отдают 650 тысяч рублей, а няня малышей получает около 3 тысяч евро в месяц.
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