В Орловской области игорному бизнесу по максимуму увеличат налог

На сессии Орловского областного Совета в первом чтении одобрен законопроект, увеличивающий до максимальных размеров ставки по налогу на игорный бизнес.

Фактически они вырастут вдвое. За один процессинговый центр тотализатора и процессинговый центр букмекерской конторы налог составит по 250 тысяч рублей. За такие же центры интерактивных ставок тотализатора — 3 млн рублей. Кроме того, расширен перечень объектов, облагаемых налогом. Данная инициатива позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет, считают депутаты и чиновники. Сейчас казна получает от этой сферы деятельности порядка 1,9 млн рублей.

Согласно статистике, на конец 2017 года в Орловской области было зарегистрировано 26 пунктов приёма ставок букмекерской конторы.