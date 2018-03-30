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В Орловской области игорному бизнесу по максимуму увеличат налог
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В Орловской области игорному бизнесу по максимуму увеличат налог 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На сессии Орловского областного Совета в первом чтении одобрен законопроект, увеличивающий до максимальных размеров ставки по налогу на игорный бизнес.
Фактически они вырастут вдвое. За один процессинговый центр тотализатора и процессинговый центр букмекерской конторы налог составит по 250 тысяч рублей. За такие же центры интерактивных ставок тотализатора — 3 млн рублей. Кроме того, расширен перечень объектов, облагаемых налогом. Данная инициатива позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет, считают депутаты и чиновники. Сейчас казна получает от этой сферы деятельности порядка 1,9 млн рублей.
Согласно статистике, на конец 2017 года в Орловской области было зарегистрировано 26 пунктов приёма ставок букмекерской конторы.
Сообщение В Орловской области игорному бизнесу по максимуму увеличат налог появились сначала на РИА 57.
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