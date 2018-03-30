Суд арестовал 37 объектов недвижимости, которые принадлежат двум нижегородским депутатам

"Московский районный суд города Нижнего Новгорода наложил арест на имущество депутата Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва, депутата по одномандатному избирательному округу Нижегородской области, и делегированным депутатом Земского собрания Нижегородской области. Наложен арест на 17 объектов недвижимости обвиняемого Г* [одного из братьев Глушковых]. Наложен арест на 20 объектов недвижимости обвиняемого Г** [второго брата Глушкова]", — сообщил Лазарев.

Братьев депутатов подозревают в хищении муниципального имущества в особо крупном размере путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как ранее сообщала пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону с 2013 по 2016 год Александр и Владимир Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна по поддельной проектной документации возвели на территории автостанции двухэтажный торговый центр. При этом снесли всю транспортную инфраструктуру и изменили планировку территории.

"Г* [Александр Глушков], Г** [Владимир Глушков], П* [Владимир Прядилов] и неустановленные в ходе следствия лица при содействии И* [Анны Игнашевой] и Г*** [Михаила Громова] незаконно приобрели права на весь земельный участок занимаемый бывшей автостанцией — общей площадью 5418 кв. метров. Цена проданного земельного участка составила 536807,31 рублей, в то время как фактически составляла 21472929,52 рублей. Причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26631485,20 рублей, состоящий из недополученной разницы с кадастровой стоимостью земельного участка и рыночной стоимости здания автостанции, составившей 5696000,00 рублей", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела братев Глушковых и предпринимателя Прядилова объявили в розыск, так как они скрылись от органов следствия.