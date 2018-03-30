Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве подрядчика станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве подрядчика станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде — ООО «СК „УС-620“. Об этом сообщается на сайте суда в картотеке арбитражных дел.

Заявление ООО „ЧОО „Агентство безопасности бизнеса „Витязь-НН“ о признании несостоятельным (банкротом) СК „УС-620“ принято судом 14 марта.

Заседание суда назначено на 14 мая. На нем будет установлена обоснованность требований заявителей к должнику и рассмотрен вопрос о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

Иск о признании СК „УС-620“ банкротом был подан 10 января.

“Управление строительства — 620“ заключило муниципальный контракт на строительство метро „Стрелка“ в марте 2015 года по итогам конкурса, прошедшего 10 марта. Стоимость строительства была снижена с первоначальных 12,7 млрд рублей и итоговая цена контракта составила 10,3 млрд рублей.

Напомним, что станцию метро „Стрелка“ достроят за счет резервного фонда Правительства РФ.

Также ранее сообщалось о том, что СК „Управление строительства — 620“ сорвало срок ремонта дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде, выполнив ремонт с нарушениями, с использованием старых материалов и со срывом сроков по своей вине.