От 100 квадратов: названы города с самыми дешевыми большими квартирами

Самые дешевые квартиры площадью от 100 квадратов продаются в Кирове — за 1,6 миллиона рублей можно купить жилье площадью 101,7 квадратного метра с минимальной отделкой. На втором месте рейтинга Рязань , где за 1,7 миллиона рублей продается квартира площадью 110,2 квадратного метра. Тройку лидеров замыкает Курган — за 1,75 миллиона рублей там можно купить жилье площадью 120 квадратных метров.

Волгограде, Ставрополе, Саратове и Владикавказе. Недорогие большие квартиры продаются также в Челябинске (100 квадратных метров за 1,8 миллиона рублей), Вологде (103,7 квадрата за 1,9 миллиона рублей), Йошкар-Оле

Аналитики отмечают, что только в 22 регионах цены на квартиры площадью от 100 квадратных метров составляют 2,5 миллиона рублей и ниже.