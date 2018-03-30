В ходе строительства жилого комплекса в Академическом районе выявлены нарушения

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили строительство многофункционального жилого комплекса в Академическом районе. Об этом на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

«Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности и содержанию стройплощадки. В результате проверки жилого дома на ул. Вавилова выявлены нарушения техники безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Подрядчикам выданы предписания со сроком устранения замечаний. Штрафы составили 220 тыс. руб. Установлен контроль за устранением нарушений», — отметил О. Антосенко.

Новый 21-этажный жилицный строится на ул. Вавилова, вл. 27-31 в Академическом районе за счет инвесторов. В настоящее время здесь проводятся монолитные работы по сооружению надземной части на уровне 10 этажа. Площадь комплекса составит 54,2 тыс. кв. м. В нем будет 396 квартир и два уровня подземной стоянки на 280 машин.