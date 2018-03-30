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Wildberries, Citilink и DNS возглавили рейтинг ста крупнейших интернет-магазинов России
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Wildberries, Citilink и DNS возглавили рейтинг ста крупнейших интернет-магазинов России 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Согласно данным рейтинга, объем онлайн-продаж Wildberries в 2017 году вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом и составил более 63,8 млн рублей. Всего в 2017 году количество заказов Wildberries выросло на 37% — до 39,8 млн  Citilink в 2017 году осуществил продажи на 55,2 млн рублей, показав рост в 35%. Количество заказов онлайн-ритейлера выросло на 33% — до 5, 1 млн DNS в 2017 году продал товары на 38,9 млн рублей, показав рост на 61%. Увеличение количества заказов компании составило 71%, в 2017 году магазин получил 5,8 млн заказов.
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