Ещё
Средний Урал получил 131 миллион на жилье для ветеранов и инвалидов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средний Урал получил 131 миллион на жилье для ветеранов и инвалидов 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Всего для 132 человек.
131 миллион рублей направлен в Свердловскую область из федерального бюджета для улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ, боевых действия и инвалидов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики региона.
На Среднем Урале денежную выплату в размере 1,6 миллиона рублей смогут получить 33 ветерана Великой Отечественной войны. Региональный Фонд жилищного строительства уже начал выдавать уведомления о праве на получение выплаты. Документ придет к 7 ветеранам из Екатеринбурга, 3 — из Полевского, в других 23 муниципальных образованиях выплатой воспользуются по одному человеку.
За время реализации Указа Президента «О Ветеранах» на территории Свердловской области более 6 тысяч участников ВОВ и их вдов смогли улучшить жилищные условия.
Кроме того, в ближайшее время 82 ветерана и 17 инвалидов смогут реализовать единовременную денежную выплату в размере около 800 тысяч рублей. Традиционно самое большое число уведомлений получат ветераны, проживающие в Екатеринбурге — 14, в Серове получат 8 человек, Лесном — 7, Красноуфимске — 4, по 3 человека в Первоуральске и Асбесте.
В Екатеринбурге 7 инвалидов улучшат жилищные условия, в Первоуральске — 3, по одному ЕДВ реализуют жители еще в семи городах.
Данная программа реализуется в Свердловской области более десяти лет. На обеспечение жильем Фондом было направлено более 1,5 миллиарда рублей.
Уралинформбюро: последние новости
В столице Урала появится жилой район с парком в центре Екатеринбуржцы выбирают мебель еще во время стройки квартиры "Сносный" список Екатеринбурга вырос до 79 адресов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ189
Умерла Наталья Попович6
Названы гонорары Пугачевой и Галкина98
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны74
Вторая холодная война официально объявлена795
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение