Жильцов восьмиэтажного дома в Краснодаре эвакуировали из-за пожара 

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Пожар произошел в восьмиэтажном доме с мансардой, расположенном на ул. Ким. Сообщение на пульт дежурного ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступило в 15:55. На место происшествия направили 7 единиц техники и 21 человек личного состава.
Огнем были объяты кухня и балкон в квартире, расположенной на 4 этаже. Площадь пожара составила 40 кв.м.
Была проведена эвакуация жильцов. Свои квартиры пришлось покинуть 21 человеку.
В 16:30 огонь удалось локализовать. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в 16:38 пожар был ликвидирован.