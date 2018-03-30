Жильцов восьмиэтажного дома в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Огнем были объяты кухня и балкон в квартире, расположенной на 4 этаже. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Была проведена эвакуация жильцов. Свои квартиры пришлось покинуть 21 человеку.

В 16:30 огонь удалось локализовать. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в 16:38 пожар был ликвидирован.