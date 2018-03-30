Новостройки в Италии: где найти качественную и недорогую квартиру для отдыха?

Новый масштабный проект нашей компании по новостройкам основан на работе с объектами, которые редко выходят на международный рынок. Эти комплексы возводят итальянские застройщики для итальянских покупателей, на русскоязычных сайтах их не найти.

Несколько лет подряд мы плотно сотрудничали с Итальянско-российской ассоциацией риэлторов, что и позволило изучить ключевые потребности покупателей из русскоязычных стран. Оказалось, что типично итальянские новостройки могут быть интересны иностранцам. По соотношению цены и качества они превосходят проекты, которые изначально создаются с прицелом на зарубежный спрос.

Нет, конечно, не все. В Италии есть множество некурортных городов, где недвижимость покупали и будут покупать исключительно местные. Но есть и несколько недооцененных иностранцами регионов у моря, в которых можно найти привлекательные квартиры по разумным ценам.

Регион Абруццо. Присмотритесь к городу Пескара и его окрестностям. Очень хорошо развита инфраструктура города. От Пескары на юг почти все пляжи регулярно получают награды «Голубой флаг», рядом природные заповедники, а до Рима два часа на автомобиле.

Регион Молизе. Еще один город, на недвижимость которого огромный спрос у самих итальянцев, — Термоли. В этих местах есть все: уникальные пляжи с мелким светлым песком и живописные горы, средневековые замки и современные комплексы по выгодным ценам.

Регион Апулия. Если о местной провинции Бари наслышаны в России , то о Лечче (полуостров Салентина) знают совсем немногие. И напрасно. Замечательное место для отдыха, омывается двумя морями. А вокруг города Галлиполи расположились официально лучшие пляжи Италии с общим названием «Апулийские Мальдивы».

Регион Лацио. Недвижимость в окрестностях Рима. Ближайший приморский город — Остия — соединен со столицей линией метро. Но, на мой взгляд, там не очень живописно. А вот в километрах 50 от Рима в сторону Неаполя начинаются потрясающие своей красотой места — побережье Одиссея, городки Анцио , Террачина, Гаэта

Регион Венето. Недвижимость в самой Венеции , конечно, дорогая, но на соседних курортах, например Лидо-ди-Езоло, можно найти качественные бюджетные новостройки. Очень комфортный для семейного отдыха регион: благодаря близости Альп здесь не бывает сильных ветров, море мелководное и хорошо прогревается, пляжи и другая инфраструктура — на высоте.

Регион Лигурия. Один из самых дорогих регионов на побережье Италии. Но и здесь — от Ла-Специи до Сан-Ремо — есть множество уютных маленьких городов, где сами итальянцы любят покупать курортные квартиры. И цены там умеренные.

Пять полезных советов покупателям недвижимости в Италии

При покупке новостройки в Италии выплачивается НДС — 10% от рыночной стоимости недвижимости. Эту сумму надо прибавить к цене объекта, указанной в объявлении. Если вы собираетесь оформить вид на жительство, стать резидентом Италии, и выбранная квартира будет первой в вашей собственности, то налог можно снизить до 4%.

Новые дома в Италии имеют высочайшее качество строительства и соответствуют всем последним европейским нормам, в противном случае объект не пройдет проверку и не будет сдан в эксплуатацию. Лишь один пример их качества — сейсмоустойчивость. Все знают, что Италии свойственна легкая сейсмичность. Толчки в две-три балла по 12-балльной шкале Рихтера проходят регулярно, к этому привыкли. Изредка случаются землетрясения посерьезнее. Последняя трагедия, в которой не обошлось без жертв, произошла в 2016 году. Но заметьте: подземные толчки разрушили только здания в маленьких городках, возведенные в середине XX века без соответствующих лицензий. Во время амнистии их легализовали, но качество строительства от этого не улучшилось. В крупных городах архитекторы из разных эпох строили всё на совесть и на века, учитывая легкую сейсмичность. Возможно, именно по этим причинам так много достопримечательностей дошло до наших дней и сегодня Италия занимает первое место по культурному достоянию человечества в рейтинге всемирной организации ЮНЕСКО . Вторичное и тем более ветхое жилье в маленьких городах, даже на побережье, где почти не бывает сейсмичности, мы все же не рекомендуем своим клиентам. Рядом можно найти современные квартирные комплексы, построенные не только качественно, но и с применением многих передовых технологий.

Если вы покупаете недвижимость среднего класса на вторичке, то в девяти из десяти случаев найдете в квартире очень простенькую, бедную отделку. Несмотря на то что в Италии лучшие дизайнеры — это общепризнанный факт, — местные проще относятся к оформлению жилья. Чтобы создать изысканный интерьер (а по опыту, большинство покупателей из России все-таки хотят отдыхать в Италии красиво), придется дополнительно вкладывать деньги. Зато при покупке новостройки элементы дизайна, которые ценятся во всем мире, — итальянская плитка, венецианская штукатурка, удобная и долговечная сантехника — уже включены в стоимость. При этом в большинстве случаев покупатель может выбирать варианты отделки на свой вкус.

Подыскивая квартиру на курорте, важно заранее оценить стоимость ее содержания. Не забывайте, что электричество в Италии куда дороже, чем в России. Это самая существенная статья коммунальных счетов. С этой точки зрения выгоднее покупать новые квартиры — все они создаются по самым современным энергосберегающим технологиям. Также необходимо помнить о налоге на наследство, если речь идет о долгосрочной перспективе приобретения недвижимости. Налог на наследство в Италии составляет 0-4% от стоимости объекта, в то время как во многих других странах Западной Европы он доходит до 40% и даже выше.

И наконец, о ценах. Особенность итальянского рынка недвижимости в том, что здесь нет огромной разницы между новостройками и вторичкой. Первые дороже буквально на 10-15%. Зато качественнее — на порядок. Несмотря на статус дорогой страны, в Италии много мест, где можно купить отличную новую квартиру с одной-двумя спальнями за вменяемые деньги. С бюджетом в €250-350 тыс. у вас будет хороший выбор. При этом цены на недвижимость очень сильно различаются в зависимости региона, города, района. Например, в Абруццо и за €250 тыс. можно подобрать качественную новостройку. Перенесем этот объект в Лигурию — там он будет стоить уже €350 тыс. А если приехать в Абруццо с бюджетом в €350 тыс., то можно рассчитывать на шикарную видовую квартиру на первой линии.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

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