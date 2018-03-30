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МВД РТ: Иностранные туристы на ЧМ-2018 должны в течение суток пройти регистрацию
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МВД РТ: Иностранные туристы на ЧМ-2018 должны в течение суток пройти регистрацию 

Казанский репортер 24 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Прибывшие в Казань на чемпионат мира по футболу 2018 года туристы должны пройти регистрацию в течение трех дней, говорится в опубликованной МВД РТ памятке. Общую регистрацию туристов проводит администрация гостиниц, домов отдыха или, например, санаториев, где решили остановиться гости. Но если турист выбрал частный сектор для жилья, он должен самостоятельно заявить о себе в трехдневный срок — это правило для граждан России. Лица без гражданства и иностранные туристы проходят регистрацию в течение суток. Чтобы пройти регистрацию, «частникам» нужно обратиться в территориальный орган МВД с заявлением и документами. В МВД РТ заверяют, что процесс регистрации не займет дольше 15 минут. Ранее сообщалось о закупке 10 тысяч очков виртуальной реальности для гостей ЧМ-2018.
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