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Жительница Волжского осталась без квартиры из-за долгов
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Жительница Волжского осталась без квартиры из-за долгов 

АиФ Волгоград 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Приставы забрали у волжанки квартиру, чтобы вернуть АО «Банк Жилищного Финансирования» ее долги.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, перед тем как выселить женщину приставы вручили ей постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, суд дал ей срок, в который она могла добровольно покинуть жилье. Однако женщина решила проигнорировать его. Спустя время пристав предупредил ее о том, что вынужден будет вскрыть квартиру и выселить ее принудительно.
Приставы вместе с представителем взыскателя описали все имущество в квартире, сменили в ней замки и опечатали ее.
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