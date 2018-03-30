Жительница Волжского осталась без квартиры из-за долгов

Приставы забрали у волжанки квартиру, чтобы вернуть АО «Банк Жилищного Финансирования» ее долги.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, перед тем как выселить женщину приставы вручили ей постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, суд дал ей срок, в который она могла добровольно покинуть жилье. Однако женщина решила проигнорировать его. Спустя время пристав предупредил ее о том, что вынужден будет вскрыть квартиру и выселить ее принудительно.

Приставы вместе с представителем взыскателя описали все имущество в квартире, сменили в ней замки и опечатали ее.