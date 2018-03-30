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Высотка не впишется в ландшафт: жители Самары высказывались против стройки на пепелище
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Высотка не впишется в ландшафт: жители Самары высказывались против стройки на пепелище 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
Жители сгоревшего дома на улице Некрасовской пожаловались на бездействие застройщика. Все дело в том, что их обещали расселить в новый дом, но здание до сих пор не построили. Об этом погорельцы сообщили на встрече жителей Советского района с главой города Еленой Лапушкиной.
— Сейчас мы все живем в арендованных квартирах и по сути являемся бомжами. Застройщик говорит, что город не дает разрешения на постройку нового дома для переселения пострадавших. Я прожила в сгоревшем доме 40 лет, — сообщила потерявшая жилье женщина.
Замруководителя департамента градостроительства Сергей Шанов сказал, что, к сожалению, не все жители района поддержали инициативу застройки территории многоквартирным домом. Со слов чиновника, некоторые горожане высказывались против возведения жилого объекта.
Теперь погорельцам придется ждать решения союза архитекторов.
— Мы передали им документацию на рассмотрение. Свой вердикт они вынесут в начале следующего месяца, — рассказал Сергей Шанов.
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