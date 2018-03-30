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Кабинет Сергея Эйзенштейна переселили на ВДНХ
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Кабинет Сергея Эйзенштейна переселили на ВДНХ 

ИД «Собеседник» 43 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна переехал из центра Москвы. Кому это нужно и что будет с уникальными экспонатами?
Сам режиссер в этой двухкомнатной квартире на Смоленской улице, 10 никогда не жил. Сюда в начале 1960-х переехала вдова Эйзенштейна Пера Моисеевна, которая перевезла вещи супруга. После ее смерти в 1965 году здесь открыли мемориальный кабинет. Поначалу водили экскурсии, а потом от этой идеи отказались: тесно (всего 40 квадратных метров) и сложно обеспечить охрану экспонатов (а их в квартире тысячи). Поэтому квартиру посещали только свои: студенты ВГИКа, кинематографисты.
Завещание Пера Моисеевна составила при жизни, но оно потерялось в киноархивах. Ее друзья говорят, что музей она оставила государству в лице Союза кинематографистов СССР. Позже экспонаты стали собственностью музейного фонда России и по уставным документам перешли в экспозицию Музея кино. И вот теперь директор этого Музея кино Лариса Солоницына приняла решение перевезти экспонаты в свой музей, который размещается в павильоне Мелиорации на ВДНХ. Сама квартира находится в федеральной собственности, и ее будущее пока неизвестно.
— Вопреки слухам, юридически никаких нарушений тут нет, — рассказывает Sobesednik.ru бывший заместитель директора Музея кино Максим Павлов. — Но остается нравственный вопрос, вопрос памяти Эйзенштейна и его супруги. Эта квартира долгие годы была настоящей меккой для кинематографистов. Крупнейшие деятели культуры, приезжавшие в СССР, считали своим долгом посетить «Дом Мастера» — так называли квартиру Сергея Михайловича… Выдвигают аргумент: мол, экспонаты никто не видит, а в павильоне воссозданную квартиру сможет увидеть большее число людей. Но есть настоящее, а есть муляж. Там и места не хватит воссоздать квартиру в полном объеме.
Долгие годы сотрудники Музея кино просили московские власти выделить под мемориальный кабинет квартиру на Чистопрудном бульваре — там в коммуналке когда-то проживал сам Эйзенштейн. Это, кстати, единственный в Москве сохранившийся дом, связанный с именем режиссера. Сохранилась черно-белая документальная съемка комнаты Сергея Михайловича, а также рисунки, по которым можно было бы восстановить цветовую гамму помещения. Но чиновники эти просьбы проигнорировали. А та бывшая коммуналка давно уже принадлежит каким-то банкирам.
Зачем нужно было именно сейчас в таком срочном порядке перевозить экспонаты, непонятно. Говорят, что из той «двушки» на Смоленской улице сделают служебную квартиру для сотрудников музеев. Так ли это будет на самом деле, покажет время.
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