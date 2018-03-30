В Краснодаре готовят закон по контролю за установкой ларьков на придомовых территориях

На внеочередном заседании гордумы мэр муниципалитета объявил о том, что кубанская столица готовит законодательную инициативу в ЗСК по контролю за установкой торговых объектов на придомовых территориях жилых домов. Это позволит установить размер штрафов за самовольное размещение на придомовых территориях жилых домов магазинов и ларьков.

Недавно стало известно, что лучшие архитекторы Краснодара доработают дизайн-проекты благоустройства зеленых зон.

Как передает пресс-служба Краснодара, предлагаемая сумма штрафов от 2 до 70 тысяч рублей. Первышов отметил, что сейчас в городе около 300 таких ларьков, павильонов, палаток, которые установлены на земельных участках, отведенных под эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Он добавил, что запрет на размещение таких объектов есть, но система штрафов и наказаний за нарушения не настроена.