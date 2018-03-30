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В Краснодаре готовят закон по контролю за установкой ларьков на придомовых территориях
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В Краснодаре готовят закон по контролю за установкой ларьков на придомовых территориях 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На внеочередном заседании гордумы мэр муниципалитета объявил о том, что кубанская столица готовит законодательную инициативу в ЗСК по контролю за установкой торговых объектов на придомовых территориях жилых домов. Это позволит установить размер штрафов за самовольное размещение на придомовых территориях жилых домов магазинов и ларьков.
Недавно стало известно, что лучшие архитекторы Краснодара доработают дизайн-проекты благоустройства зеленых зон.
Как передает пресс-служба Краснодара, предлагаемая сумма штрафов от 2 до 70 тысяч рублей. Первышов отметил, что сейчас в городе около 300 таких ларьков, павильонов, палаток, которые установлены на земельных участках, отведенных под эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Он добавил, что запрет на размещение таких объектов есть, но система штрафов и наказаний за нарушения не настроена.
«Это можно сделать, внеся изменения в закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Так, предлагается за установку объектов, не предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома, накладывать административные штрафы: на граждан — в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 35 тыс. до 70 тыс. рублей», — сказал глава города.
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