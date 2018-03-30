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Жители Энгельса платят за тепло больше жителей Саратова
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Жители Энгельса платят за тепло больше жителей Саратова 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Отопительный сезон в Саратовской области близится к завершению.
Компания ПАО «Т Плюс» подводит итоги снабжения теплом жителей региона в марте 2018 года.
Напомним, в феврале у многих собственников квартир возникли вопросы по поводу начислений за отопление и горячую воду. Люди получили платежки, в которых суммы за потребленный теплоресурс отличались в сторону повышения. Причем, существенно. Теплоэнергетики объяснили это сильными морозами, во время которых теплоноситель повышался. Это вызвало удорожание услуги.
В марте, по расчетам ПАО «Т Плюс» в Саратове житель стандартной 1-комнатной квартиры получил счет примерно на 1 700 рублей, 2-комнатной — 2 100 рублей, 3-комнатной — порядка 2 800 рублей. В соседнем Энгельсе показатели, со слов теплоэнергетиков, оказались немного выше: в 1-комнатной квартире — 2 200 рублей, 2-комнатной — около 3 000 рублей, 3-комнатной — 3 700 рублей.
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