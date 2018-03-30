Жители Энгельса платят за тепло больше жителей Саратова

Отопительный сезон в Саратовской области близится к завершению.

Напомним, в феврале у многих собственников квартир возникли вопросы по поводу начислений за отопление и горячую воду. Люди получили платежки, в которых суммы за потребленный теплоресурс отличались в сторону повышения. Причем, существенно. Теплоэнергетики объяснили это сильными морозами, во время которых теплоноситель повышался. Это вызвало удорожание услуги.