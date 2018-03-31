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Более 120 незаконных объектов и построек демонтировано на территории Восточного Измайлово в 2017 г.
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Более 120 незаконных объектов и построек демонтировано на территории Восточного Измайлово в 2017 г. 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Управа района Восточное Измайлово
Свыше 120 незаконных объектов и построек демонтировано на территории столичного района Восточное Измайлово в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В 2017 г. управой района совместно с Государственной инспекцией по использованию объектов недвижимости Москвы в рамках работы Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ВАО на протяжении года велась активная работа по выявлению и освобождению незаконно используемых земельных участков, пресечению фактов самовольного строительства. В прошлом году демонтировано более 120 незаконных объектов и построек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на заседаниях и комиссиях в префектуре ВАО был рассмотрен также вопрос и о законности 25 земельных участков. Кроме того, на территории района Восточное Измайлово были проведены работы по благоустройству территории на месте снесенных построек, которые были признаны самостроем.
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