Проверки домов на пожарную безопасность усилят

Для этого министерство подготовило проект поправок в Жилищный кодекс. Проводить тщательные обследования домов планируется каждые пять лет. «Помимо УК или ТСЖ, которые должны следить за этим, мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим», — сказал министр.