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Проверки домов на пожарную безопасность усилят
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Проверки домов на пожарную безопасность усилят 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минстрой России планирует усилить проверки жилья на соответствие пожарной безопасности. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мень, передаёт РИА «Новости».
Для этого министерство подготовило проект поправок в Жилищный кодекс. Проводить тщательные обследования домов планируется каждые пять лет. «Помимо УК или ТСЖ, которые должны следить за этим, мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы займутся подготовкой предложений по повышению степени противопожарной защищённости торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания граждан. Кроме того, в законодательстве могут появиться меры ответственности для собственников и арендаторов таких объектов, а также должностных лиц органов власти и местного самоуправления.
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