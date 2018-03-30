Ещё
Собираемость взносов за капремонт в 2017 г в России выросла до 92%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собираемость взносов за капремонт в 2017 г в России выросла до 92% 

РИА Недвижимость 33 минуты назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Собираемость взносов за капремонт в 2017 году в РФ выросла до 92%, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на коллегии министерства.
Министр рассказал, что в 2017 году произведен капитальный ремонт более 46 тысяч домов общей площадью почти 173 миллиона квадратных метров, в которых проживает более 6 миллионов человек.
Мень отметил, что «люди голосуют рублем» за программу, что выражается в росте собираемости взносов. «По итогам 2017 года собираемость взносов достигла 92,1%, что почти на 6,5 процентного пункта больше показателя 2016 года», — пояснил он.
В декабре 2012 года Госдума приняла закон, предусматривающий создание региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах, основанных на финансировании за счет средств собственников помещений. Работа первых региональных систем началась в 2014 году.
РИА Недвижимость: последние новости
Эксперты назвали самый дорогой город в мире для аренды жилья Цены на жилье бизнес-класса на юге и севере Москвы выросли на 30% за 5 лет Госдума РФ может освободить семьи с инвалидами от взносов за капремонт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена379
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»163
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию594
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги111
Тест: Угадайте вора в законе53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение