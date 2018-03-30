Собираемость взносов за капремонт в 2017 г в России выросла до 92% 

МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Собираемость взносов за капремонт в 2017 году в РФ выросла до 92%, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на коллегии министерства.
Министр рассказал, что в 2017 году произведен капитальный ремонт более 46 тысяч домов общей площадью почти 173 миллиона квадратных метров, в которых проживает более 6 миллионов человек.
Мень отметил, что «люди голосуют рублем» за программу, что выражается в росте собираемости взносов. «По итогам 2017 года собираемость взносов достигла 92,1%, что почти на 6,5 процентного пункта больше показателя 2016 года», — пояснил он.
В декабре 2012 года Госдума приняла закон, предусматривающий создание региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах, основанных на финансировании за счет средств собственников помещений. Работа первых региональных систем началась в 2014 году.