В домах будут проверять соблюдение противопожарных норм каждые 5 лет

Минстрой подготовил поправки в Жилищный кодекс о проведении технического обследования многоквартирных домов. В том числе в рамках таких проверок будет проверяться соблюдение противопожарных норм в многоквартирных домах.

"Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим, — сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень . — Раз в пять лет теперь системно будет проходить обследование дома за счет средств регионального оператора капитального ремонта, который будет проводить эти обследования. В том числе будут смотреть и противопожарные нормы".

В новостройках за это будут отвечать застройщики, в уже построенных домах работы будут проводиться за счет фонда капремонта.

Законопроект позволит систематизировать информацию о жилищном фонде, отражающую основные характеристики многоквартирных домов, в том числе их техническое состояние.