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В домах будут проверять соблюдение противопожарных норм каждые 5 лет
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В домах будут проверять соблюдение противопожарных норм каждые 5 лет 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Минстрой подготовил поправки в Жилищный кодекс о проведении технического обследования многоквартирных домов. В том числе в рамках таких проверок будет проверяться соблюдение противопожарных норм в многоквартирных домах.
"Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим, — сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. — Раз в пять лет теперь системно будет проходить обследование дома за счет средств регионального оператора капитального ремонта, который будет проводить эти обследования. В том числе будут смотреть и противопожарные нормы".
В новостройках за это будут отвечать застройщики, в уже построенных домах работы будут проводиться за счет фонда капремонта.
Законопроект позволит систематизировать информацию о жилищном фонде, отражающую основные характеристики многоквартирных домов, в том числе их техническое состояние.
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