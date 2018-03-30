Как выбрать квартиру с хорошей звукоизоляцией

Плохая звукоизоляция остается главной проблемой и новостроек и квартир вторичного рынка. Самое смешное, что продавец даже не обязан предупреждать об этом: справляться с шумом от соседей вам придется самостоятельно. При выборе новой квартиры нужно в первую очередь понять, как выстроен дом. В кирпичных зданиях уровень шумоизоляции максимален «из коробки». Кирпично-монолитная конструкция хуже: сквозные вертикальные перегородки великолепно проводят звук. Зато стены обычно укомплектованы как надо — их ставят из пеноблока, или из кирпича, а эти материалы достаточно задерживают шум. Хуже всего дела обстоят с монолитными домами. Любите ранние подъемы с первыми звуками соседского молотка? Тогда это точно для вас. В монолитных высотках звукоизоляции нет никакой: бетон прекрасно проводит звук и вы всегда будете в курсе, что происходит двумя этажами ниже. Вывод прост. Любителю тишины придется апгрейдить квартиру за собственные деньги практически в каждом описанном случае. Меньше всего доработок требуют дома из кирпича. Монолитные строения вынуждают делать полную изоляцию квартиры. Зато они и стоят дешевле — вам выбирать, экономить, или жить в спокойствии. Но тут есть свои нюансы. Монолитный дом вполне может стать идеальным прибежищем от шума, если застройщик не экономит и выполняет все требования ГОСТа.

Монолитная плита

При выборе квартиры обязательно обратите внимание на толщину заливки — эти параметры есть в плане. Очень большую роль играет материал, из которого выполнены плиты перекрытия.

Железобетонная пустотная плита

Железобетонные пустотные плиты перекрытия обеспечивают звукоизоляцию гораздо лучше, чем сплошные монолитные. В современных домах пустотные перекрытия еще и заполняются керамзитом, пенополистиролом или минеральной ватой — все эти материалы также повышают уровень звукопоглощения.