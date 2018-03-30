Минстрой усилит проверки домов на пожарную безопасность 

МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Минстрой России планирует усилить проверки жилья на соответствие пожарной безопасности и проводить тщательные обследования домов каждые пять лет, рассказал журналистам в пятницу глава ведомства Михаил Мень.
Он пояснил, для этого министерство подготовило проект поправок в Жилищный кодекс.
"Помимо УК или ТСЖ, которые должны следить за этим, мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим", — сказал министр.
Системные проверки домов будут проходить за счет региональных операторов капитального ремонта, уточнил Мень, добавив, что в новостройках за это будут отвечать застройщики.