Минстрой усилит проверки домов на пожарную безопасность

Он пояснил, для этого министерство подготовило проект поправок в Жилищный кодекс.

"Помимо УК или ТСЖ, которые должны следить за этим, мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим", — сказал министр.

Системные проверки домов будут проходить за счет региональных операторов капитального ремонта, уточнил Мень, добавив, что в новостройках за это будут отвечать застройщики.