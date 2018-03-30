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На Челюскинцев из-за печи загорелся старый двухэтажный дом
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На Челюскинцев из-за печи загорелся старый двухэтажный дом 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
В Волжском районе Саратова вчера произошел пожар в старом доме. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, сигнал о сильном задымлении в 2-этажном доме по улице Челюскинцев поступил на пульт оперативного дежурного в 22.00. На место срочно выехали три расчета в составе 10 огнеборцев. Пламя занялось в 5-ти комнатной квартире. Огонь поглотил межэтажное перекрытие здания на площади в квадратный метр.
По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации печи в 5-комнатной квартире. На пожаре никто не пострадал.
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