Датчиках утечки бытового газа появятся в квартирах

Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

Об этом свидетельствуют данные электронной базы законопроектов. Оснастить квартиры газосигнализаторами решили в связи с возросшим числом крупных аварий и инцидентов, связанных с неисправностями газового оборудования или неправильным обращением с ним граждан. Создатели проекта убеждены, что более эффективно будет установить его именно в каждой квартире с возможностью выдачи данных с него в мониторинговые центры. Таким образом, появится возможность обнаружить повышение концентрации бытового газа на ранней стадии и автоматически проинформировать диспетчерские службы об аварийном случае