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Датчиках утечки бытового газа появятся в квартирах
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Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах 

Федеральное агентство политических новостей 2 часа назад
Об этом свидетельствуют данные электронной базы законопроектов. Оснастить квартиры газосигнализаторами решили в связи с возросшим числом крупных аварий и инцидентов, связанных с неисправностями газового оборудования или неправильным обращением с ним граждан. Создатели проекта убеждены, что более эффективно будет установить его именно в каждой квартире с возможностью выдачи данных с него в мониторинговые центры. Таким образом, появится возможность обнаружить повышение концентрации бытового газа на ранней стадии и автоматически проинформировать диспетчерские службы об аварийном случае
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