Спрос на недвижимость в Подмосковье сфокусирован в жилых проектах трех типов

Покупатели недвижимости в Московской области в качестве приоритетных требований к жилью считают цену, транспортную доступность и интересный дизайн комплексов, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации застройщиков Подмосковья.

Директор по маркетингу компании Urban Group Татьяна Калюжнова присоединилась к числу спикеров круглого стола Ассоциации застройщиков Московской области «Развитие рынка недвижимости в Подмосковье». По ее словам, у покупателей сложилось несколько приоритетов при выборе своего будущего дома.

«В условиях растущего объема предложения основной спрос фокусируется в проектах трех основных типов. Это жилые комплексы с минимальной ценой, хорошей транспортной доступностью и интересные с концептуальной и инфраструктурной точки зрения. Застройщики, выбирающие одно из этих направлений, или предлагающие покупателям сразу два или три из этих преимуществ, получают существенные преимущества в ситуации усиливающейся конкуренции», — считает Калюжнова.

Основная цель дискуссии на круглом столе Ассоциации — предоставить посетителям выставки всеобъемлющее представление о процессах, которые беспокоят застройщиков.

Деловая программа выставки включает круглые столы, конференции и форумы. Как подчеркивают организаторы выставки, знаковыми событиями станут Retail Strategy Forum–2018 и межрегиональный форум «Ремонт и содержание МКД: инновационные технологические решения».