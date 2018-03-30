Спрос на недвижимость в Подмосковье сфокусирован в жилых проектах трех типов 

Покупатели недвижимости в Московской области в качестве приоритетных требований к жилью считают цену, транспортную доступность и интересный дизайн комплексов, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации застройщиков Подмосковья.
Директор по маркетингу компании Urban Group Татьяна Калюжнова присоединилась к числу спикеров круглого стола Ассоциации застройщиков Московской области «Развитие рынка недвижимости в Подмосковье». По ее словам, у покупателей сложилось несколько приоритетов при выборе своего будущего дома.
«В условиях растущего объема предложения основной спрос фокусируется в проектах трех основных типов. Это жилые комплексы с минимальной ценой, хорошей транспортной доступностью и интересные с концептуальной и инфраструктурной точки зрения. Застройщики, выбирающие одно из этих направлений, или предлагающие покупателям сразу два или три из этих преимуществ, получают существенные преимущества в ситуации усиливающейся конкуренции», — считает Калюжнова.
Основная цель дискуссии на круглом столе Ассоциации — предоставить посетителям выставки всеобъемлющее представление о процессах, которые беспокоят застройщиков.
Деловая программа выставки включает круглые столы, конференции и форумы. Как подчеркивают организаторы выставки, знаковыми событиями станут Retail Strategy Forum–2018 и межрегиональный форум «Ремонт и содержание МКД: инновационные технологические решения».
Ассоциация застройщиков Московской области — крупнейшее объединение девелоперов региона. Сегодня в нее входят: ГК «МИЦ», ГК «Гранель», ФСК «Лидер», Urban Group, ГК ПИК, GRAVION GROUP, RDI, ГК «АБСОЛЮТ», ГК «Премьер», ГК «Садовое кольцо», ДСК «Рузский Дом», ГК «Гефест», ГК «Профи-Инвест», Группа «Эталон», семейство компаний KASKAD Family, девелоперская группа «Сити-XXI век», АО «Региондевелопмент», ГВСУ «Центр», MR Group, «Тирос-Инвест», ГК «СУ-22», COALCO, ГК «Главстрой», ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1», ГК «Роситал», ГК INGRAD, ГК «Атлант».