Ещё
В поселке Коммунарка в новой Москве ввели в эксплуатацию 1 тыс. квартир в крупном ЖК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поселке Коммунарка в новой Москве ввели в эксплуатацию 1 тыс. квартир в крупном ЖК 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В поселке Коммунарка на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию 1 тысячу квартир общей площадью 36 тысяч квадратных метров в составе крупного жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города столицы.
«Это очередные корпуса в крупном жилом комплексе. В нем сейчас строятся школа, детский сад, спортивный объект», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он подчеркнул, что поскольку с градостроительной точки зрения новые территории должны развиваться исключительно комплексно, в Коммунарке одновременно с жильем возводятся и социальные объекты.
В 2018 году в ТиНАО запланирован ввод порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
«Помимо жилья в текущем году построим еще около 20 социальных объектов. Это четкое поручение мэра Москвы Сергея Собянина: создавать здесь современную социальную и дорожно-транспортную инфраструктуру», — заключил руководитель столичного департамента.
РИАМО: последние новости
Спрос на недвижимость в Подмосковье сфокусирован в жилых проектах трех типов Спрос на многокомнатные квартиры в новостройках Московского региона вырос в 2,3 раза Доля арестованных Росреестром Подмосковья объектов недвижимости выросла на 23,5% за 2017 г
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена361
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»160
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию593
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги110
Тест: Угадайте вора в законе54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение