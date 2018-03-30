В поселке Коммунарка в новой Москве ввели в эксплуатацию 1 тыс. квартир в крупном ЖК

В поселке Коммунарка на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию 1 тысячу квартир общей площадью 36 тысяч квадратных метров в составе крупного жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города столицы.

«Это очередные корпуса в крупном жилом комплексе. В нем сейчас строятся школа, детский сад, спортивный объект», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

Он подчеркнул, что поскольку с градостроительной точки зрения новые территории должны развиваться исключительно комплексно, в Коммунарке одновременно с жильем возводятся и социальные объекты.

В 2018 году в ТиНАО запланирован ввод порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.