В поселке Коммунарка в новой Москве ввели в эксплуатацию 1 тыс. квартир в крупном ЖК 

В поселке Коммунарка на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию 1 тысячу квартир общей площадью 36 тысяч квадратных метров в составе крупного жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города столицы.
«Это очередные корпуса в крупном жилом комплексе. В нем сейчас строятся школа, детский сад, спортивный объект», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он подчеркнул, что поскольку с градостроительной точки зрения новые территории должны развиваться исключительно комплексно, в Коммунарке одновременно с жильем возводятся и социальные объекты.
В 2018 году в ТиНАО запланирован ввод порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
«Помимо жилья в текущем году построим еще около 20 социальных объектов. Это четкое поручение мэра Москвы Сергея Собянина: создавать здесь современную социальную и дорожно-транспортную инфраструктуру», — заключил руководитель столичного департамента.