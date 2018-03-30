Цены на жилье бизнес-класса на юге Москвы выросли на 30%

Цены на жилье бизнес-класса на юге и севере Москвы выросли на 30% за 5 лет

Цены на жилые объекты бизнес-класса на юге и севере Москвы выросли на 30% за последние пять лет, сообщил в пятницу управляющий партнёр компании Savills Дмитрий Халин

"Средние цены на жильё держатся в районе 300 тысяч рублей за квадратный метр. Северный и южный административные округа, здесь прирост цен за последние пять лет составил 30%. Связано это как с освоением новых локаций внутри данных территорий, так и с тем, что городские власти принимают активное участие в благоустройстве территории, создаются новые центры притяжения", — рассказал Халин.

По его словам, за последние пять лет вышло 70 проектов, которые относятся к бизнес-классу, в среднем это 14 проектов в год. За последние пять лет на рынок было выведено порядка 25 тысяч объектов. Большая часть (45%) приходится на апартаменты. Средняя площадь квартиры в тех проектах, которые выходят на рынок, сократилась на 17% — до 80 квадратных метров.

"Это связано с требованиями покупателей, которые больше не хотят платить за воздух, а хотят функциональных планировок", — объяснил Халин.

Спрос на жилье бизнес-класса сохраняется на высоком уровне за последние четыре года, за год приобретается порядка 3,8 тысячи квартир в новостройках этого класса. Спрос поддерживает ипотечное кредитование, порядка 25% сделок совершается с привлечением ипотечных кредитов.

Более 40% проектов бизнес-класса имеют либо парк, либо сад рядом, добавил Халин. Порядка 25% проектов имеют составляющие для занятия спортом. Порядка 25% предложений в сегменте либо с полной отделкой, либо с отделкой light box, когда покупателю остаётся только чистовая отделка. Близость к ТПУ и станциям метро являются необязательным.

"В ближайшие месяцы могут появиться проекты бизнес-класса, сочетающие в себе гостиничные и жилые компоненты", — заключил Халин.