Ещё
Цены на жилье бизнес-класса на юге Москвы выросли на 30%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на жилье бизнес-класса на юге и севере Москвы выросли на 30% за 5 лет 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на жилые объекты бизнес-класса на юге и севере Москвы выросли на 30% за последние пять лет, сообщил в пятницу управляющий партнёр компании Savills Дмитрий Халин.
"Средние цены на жильё держатся в районе 300 тысяч рублей за квадратный метр. Северный и южный административные округа, здесь прирост цен за последние пять лет составил 30%. Связано это как с освоением новых локаций внутри данных территорий, так и с тем, что городские власти принимают активное участие в благоустройстве территории, создаются новые центры притяжения", — рассказал Халин.
По его словам, за последние пять лет вышло 70 проектов, которые относятся к бизнес-классу, в среднем это 14 проектов в год. За последние пять лет на рынок было выведено порядка 25 тысяч объектов. Большая часть (45%) приходится на апартаменты. Средняя площадь квартиры в тех проектах, которые выходят на рынок, сократилась на 17% — до 80 квадратных метров.
"Это связано с требованиями покупателей, которые больше не хотят платить за воздух, а хотят функциональных планировок", — объяснил Халин.
Спрос на жилье бизнес-класса сохраняется на высоком уровне за последние четыре года, за год приобретается порядка 3,8 тысячи квартир в новостройках этого класса. Спрос поддерживает ипотечное кредитование, порядка 25% сделок совершается с привлечением ипотечных кредитов.
Более 40% проектов бизнес-класса имеют либо парк, либо сад рядом, добавил Халин. Порядка 25% проектов имеют составляющие для занятия спортом. Порядка 25% предложений в сегменте либо с полной отделкой, либо с отделкой light box, когда покупателю остаётся только чистовая отделка. Близость к ТПУ и станциям метро являются необязательным.
"В ближайшие месяцы могут появиться проекты бизнес-класса, сочетающие в себе гостиничные и жилые компоненты", — заключил Халин.
РИА Недвижимость: последние новости
Эксперты назвали самый дорогой город в мире для аренды жилья Госдума РФ может освободить семьи с инвалидами от взносов за капремонт Минстрой: в модернизацию ЖКХ вложено порядка 50 млрд руб в рамках концессий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена367
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»162
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию594
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги110
Тест: Угадайте вора в законе53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение