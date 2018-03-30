Счетная палата РФ озвучила сумму, необходимую для расселения аварийного жилья по всей России

«Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья», — приводит «Прайм» слова представителя Счетной палаты, уточнившего, что на данный момент общая площадь признанного после 1 января 2012 года аварийным жилья составляет примерно в 12 миллионов квадратных метров.

Кроме того, по его словам, до сих пор ждут расселения граждане, проживающие в непредназначенных для постоянного жилья зданиях, построенных в ходе промышленного освоения территории Восточной Сибири. Решение этой проблемы, как отметил Росляк, возможно начать не раньше 2019 года.