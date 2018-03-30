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Счетная палата РФ озвучила сумму, необходимую для расселения аварийного жилья по всей России
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Счетная палата РФ озвучила сумму, необходимую для расселения аварийного жилья по всей России 

Интересант 1 час назад
Около полутриллиона рублей необходимо выделить из бюджета на расселение людей из аварийного жилья, накопленного к настоящему времени в России. Соответствующие данные озвучил сегодня на коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк.
«Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья», — приводит «Прайм» слова представителя Счетной палаты, уточнившего, что на данный момент общая площадь признанного после 1 января 2012 года аварийным жилья составляет примерно в 12 миллионов квадратных метров.
Кроме того, по его словам, до сих пор ждут расселения граждане, проживающие в непредназначенных для постоянного жилья зданиях, построенных в ходе промышленного освоения территории Восточной Сибири. Решение этой проблемы, как отметил Росляк, возможно начать не раньше 2019 года.
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