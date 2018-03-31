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«Инстеп» возведет «Смарт-Квартал» в Коминтерновском районе Воронеже
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«Инстеп» возведет «Смарт-Квартал» в Коминтерновском районе Воронеже 

Вести Воронеж 47 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Общая площадь жилья там составит почти 25 тыс. кв. м. ООО «Инстеп» возведет многоэтажный жилой «Смарт-Квартал» на улице 45 Стрелковой дивизии. Там появятся два новых многосекционных 17-этажных жилых дома. Постановление об утверждении проекта планировки территории опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 30 марта. Согласно документу, многоэтажки возведут в квартале, ограниченном улицами Беговая и 45 Стрелковой дивизии, а также зоной промышленных предприятий. Общая площадь территории составляет 24,5 га. При этом большая ее часть уже застроена среднеэтажным и многоэтажным жильем. Площадь новой застройки составит 1 га. Инстеп планирует возвести квартал в два этапа. В ходе первой очереди строительства — трехсекционный 17-этажный жилой дома, в котором разместят группы для дошкольников и женскую консультацию. Вторая очередь предусматривает возведение двухсекционного дома такой же этажности. Общая площадь квартир составит около 25 тыс. кв. м. Так же в состав «Смарт-Квартала» войдет уже строящийся жилой дом на улице 45 Стрелковой дивизии, 247. Елена Гончарова
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