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В СП рассказали, сколько денег необходимо на расселение аварийного жилья
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В СП рассказали, сколько денег необходимо на расселение аварийного жилья 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Аудитор Счетной палаты России Юрий Росляк заявил, что около 500 млрд руб. требуется на расселение аварийного жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья", — сказал Росляк.
Он также добавил, что на данный момент объем жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 млн квадратных метров.
Ранее сообщалось, что штраф за некачественные дома переселенцев из аварийного жилья вырос в пять раз.
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