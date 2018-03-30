В СП рассказали, сколько денег необходимо на расселение аварийного жилья

"Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья", — сказал Росляк.

Он также добавил, что на данный момент объем жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что штраф за некачественные дома переселенцев из аварийного жилья вырос в пять раз.