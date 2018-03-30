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Собянин рассказал о создании рабочих мест в ТиНАО
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Собянин рассказал о создании рабочих мест в ТиНАО 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин посетил Инновационный логистический центр недалеко от аэропорта Внуково, а также строящиеся здания отдела полиции, школы и детских садов в городе Московский. По словам мэра, возводимые объекты — «хорошие примеры комплексной застройки и создания качественной городской среды».
Инновационный многофункциональный логистический центр класса А располагается вблизи аэропорта Внуково в 24-х километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Строительство началось в 2012 году. Центр, территория которого составляет 84 гектара, состоит из 31 строения. Это административно-складские корпуса и несколько вспомогательных зданий общей площадью около 370 тысяч квадратных метров.
Каркасы корпусов выполнены из стальных конструкций высотой 12 метров на монолитном железобетонном фундаменте. Каждый корпус оснащен автономной блочно-модульной газовой котельной, работающей на сжиженном углеводородном газе.
В корпусах могут разместиться склады и дистрибьюторские центры любых видов гражданской продукции. Также в них возможна организация экологически безопасного промышленного производства. На данный момент завершено строительство 15 корпусов общей площадью 165 тысяч квадратных метров.
В новые корпуса въедут или уже въехали производственно-сортировочный центр ФГУП «Почта России», завод по производству высокотехнологичных металлоконструкций (ООО «Завод ТМК»), распределительно-складской фармацевтический центр; распределительно-складские центры.
Арендаторы создадут 6,5 тысячи рабочих мест. Всего же — после выхода логистического центра на проектную мощность в 2023 году — в нем будут работать 11,5 тысячи человек. Ожидается, что объем налоговых поступлений в столичный бюджет от арендаторов корпусов логистического центра составит порядка 750 миллионов рублей в год.
Финансирование строительства логистического центра осуществляется за счет частных инвестиций.
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