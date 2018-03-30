Дом.РФ: Информсистему фонда защиты прав дольщиков планируется интегрировать с единым порталом госуслуг

«По сути, фонд защиты прав дольщиков — это спецсчет и информационная система. Сейчас в единой информсистеме из 4,5 тыс. застройщиков работает 2 тыс. 21 застройщик. Необходимо, чтобы застройщики через личные кабинеты, которые они имеют, могли подавать документы в различные органы исполнительной власти на согласование. Это наша задача развития этой информационной системы. Нужно переходить к следующему этапу — интеграции информационной системы с единым порталом государственных услуг, системой межведомственного электронного взаимодействия и с различными государственными информационными системами, которые сегодня разработаны и успешно функционируют. Та работа, которую мы ведем, уже в этом году позволит снизить административную нагрузку на застройщиков», — подчеркнул А. Плутник.

По его словам, в ближайшем будущем необходим переход на электронный документооборот при взаимодействии застройщиков и официальных ведомств.

«Наш план на 2018 г. — перейти к электронному документообороту, определить правительством перечень процедур, с которых мы начнем перевод взаимодействия застройщиков и чиновников на электронный документооборот, а в целом построить процедуры, которые позволят уйти от административных процедур к единым государственным услугам, оказываемым по единым правилам. Для этого мы эту систему будем развивать», — добавил А. Плутник.