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Дом.РФ: Информсистему фонда защиты прав дольщиков планируется интегрировать с единым порталом госуслуг
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Дом.РФ: Информсистему фонда защиты прав дольщиков планируется интегрировать с единым порталом госуслуг 

Агентство «Москва» 1 час назад
Информационную систему фонда защиты дольщиков планируется интегрировать с единым порталом государственных услуг. Об этом на заседании коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщил генеральный директор АО «Дом.РФ» Александр Плутник.
«По сути, фонд защиты прав дольщиков — это спецсчет и информационная система. Сейчас в единой информсистеме из 4,5 тыс. застройщиков работает 2 тыс. 21 застройщик. Необходимо, чтобы застройщики через личные кабинеты, которые они имеют, могли подавать документы в различные органы исполнительной власти на согласование. Это наша задача развития этой информационной системы. Нужно переходить к следующему этапу — интеграции информационной системы с единым порталом государственных услуг, системой межведомственного электронного взаимодействия и с различными государственными информационными системами, которые сегодня разработаны и успешно функционируют. Та работа, которую мы ведем, уже в этом году позволит снизить административную нагрузку на застройщиков», — подчеркнул А. Плутник.
По его словам, в ближайшем будущем необходим переход на электронный документооборот при взаимодействии застройщиков и официальных ведомств.
«Наш план на 2018 г. — перейти к электронному документообороту, определить правительством перечень процедур, с которых мы начнем перевод взаимодействия застройщиков и чиновников на электронный документооборот, а в целом построить процедуры, которые позволят уйти от административных процедур к единым государственным услугам, оказываемым по единым правилам. Для этого мы эту систему будем развивать», — добавил А. Плутник.
Дом. РФ выступает агентом Российской Федерации и обладает всеми агентскими полномочиями в отношении значительного объема земельных участков и иных объектов недвижимого имущества. Агентство вовлекает в оборот неиспользуемые участки, находящиеся в федеральной собственности.
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