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Замороженную элитную высотку в центре Екатеринбурга начали достраивать
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Замороженную элитную высотку в центре Екатеринбурга начали достраивать 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Люксовую высотку с названием «Гаринский 3» и таким же адресом возле парка ХХII Партсъезда в Екатеринбурге начали достраивать: на корпусе здания идут фасадные работы. В отделе продаж «Гаринского» Е1.RU подтвердили, что стройка действительно возобновлена — для проблемного объекта найден новый источник финансирования. Он согласован с соинвестором — Сбербанком, а взамен на помощь в достройке новые инвесторы получат часть площадей объекта.
— Сдача объекта сейчас планируется в конце третьего квартала 2018 года, — уточнили в «Гаринском».
Средства на достройку предоставляет группа частных инвесторов. Сейчас дом готов на 80%, и инвесторы готовы полностью предоставить средства на оставшуюся пятую часть.
«В феврале 2018 года застройщик АО «БЗСК-Инвест» возобновил строительство ЖК «Гаринский», — подтвердили в Сбербанке. — Для завершения строительства жилого комплекса Сбербанк совместно с девелопером разработал и реализовал один из вариантов дофинансирования проекта. Что касается точных сроков завершения строительства комплекса, то они будут озвучены позднее».
Напомним, 25-этажную высотку со стоимостью квадратного метра выше 100 тысяч рублей обещали сдать в начале 2017 года, но этого не случилось. Застройщик — «БЗСК-Инвест» — входит в группу компаний БЗСК (строит дома, добывает щебень и выпускает стройматериалы). Также в нее входят Березовский завод строительных конструкций и Екатеринбургский завод стройматериалов. При этом ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» прошло через процедуру банкротства и сейчас находится в стадии ликвидации, к нескольким другим юрлицам из-за долгов тоже поступали заявления о банкротстве, но сейчас они либо оставлены без движения, либо производство по ним прекращено. Вместе с «Гаринским» у БЗСК долгостроями были ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Оптимист» в Первоуральске (эти стройки относятся к сегменту экономжилья).
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