Замороженную элитную высотку в центре Екатеринбурга начали достраивать

Люксовую высотку с названием «Гаринский 3» и таким же адресом возле парка ХХII Партсъезда в Екатеринбурге начали достраивать: на корпусе здания идут фасадные работы. В отделе продаж «Гаринского» Е1.RU подтвердили, что стройка действительно возобновлена — для проблемного объекта найден новый источник финансирования. Он согласован с соинвестором — Сбербанком , а взамен на помощь в достройке новые инвесторы получат часть площадей объекта.

— Сдача объекта сейчас планируется в конце третьего квартала 2018 года, — уточнили в «Гаринском».

Средства на достройку предоставляет группа частных инвесторов. Сейчас дом готов на 80%, и инвесторы готовы полностью предоставить средства на оставшуюся пятую часть.

«В феврале 2018 года застройщик АО «БЗСК-Инвест» возобновил строительство ЖК «Гаринский», — подтвердили в Сбербанке. — Для завершения строительства жилого комплекса Сбербанк совместно с девелопером разработал и реализовал один из вариантов дофинансирования проекта. Что касается точных сроков завершения строительства комплекса, то они будут озвучены позднее».