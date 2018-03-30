Глава Дом.РФ раскритиковал систему сбора статистики о строящемся жилье в России

Глава Дом. РФ (ранее — АИЖК) Александр Плутник заявил об отсутствии в России автоматизированной системы по сбору и анализу статистики в жилищной сфере.

«Мы увидели, что накопленный объём статистики в жилищной сфере недостаточный. По многим аспектам жилищная статистика не ведётся. Мы говорим, что край, республика ввели такой-то объём жилья, при этом нам тяжело говорить о том, сколько жилья ввёл (региона. — RNS) каждый город, сколько жилья строится в таком-то районе различных городов, хотя мировой опыт показывает, что такие данные собираются и визируются автоматически», — сказал Плутник в ходе коллегии Минстроя

Генеральный директор Дом.РФ заявил о необходимости внедрения системы по автоматическому учёту и анализу данных о вводимом и строящемся жилье. «Здесь мы столкнулись со второй проблемой: та статистика, которая сегодня собирается на уровне государственно-статистического учёта, подлежит аналитике, что называется, в машинном формате», — подчеркнул Плутник.

Он отметил, что сегодня такой системы нет. «Нет ни статистики, ни аналитики», — заключил Плутник.