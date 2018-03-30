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В. Жидкин: Порядка 85% созданных в ТиНАО рабочих мест востребованы специалистами различных отраслей
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В. Жидкин: Порядка 85% созданных в ТиНАО рабочих мест востребованы специалистами различных отраслей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Непосредственная близость индустриального парка «Внуково Логистик» с аэропортом Внуково, и реализуемые правительством Москвы программы по строительству метро и развития городского транспорта, создадут возможность для комфортного доступа к 3 тыс. создаваемых рабочих мест. С 2012 г. по настоящее время в ТиНАО уже введено 2 млн кв. м коммерческой недвижимости, обеспечившей новыми рабочими местами более 100 тыс. человек. Ежегодно этот показатель растет на 10 тыс. и более и уже к концу нынешнего года достигнет 200 тыс. рабочих мест. Причем заполняемость созданных рабочих мест составляет 85%, — сказал В. Жидкин.
По его словам, специалисты востребованы в сфере строительства, логистики, транспорта и связи, в социальной, финансовой сфере, топливно-энергетическом и сельском хозяйстве. «Только за последние шесть-семь месяцев согласовано строительство 50 объектов для создания в ТиНАО новых рабочих мест. Комфортное жилье, транспортная доступность, наличие объектов социального назначения в совокупности с достойной работой обеспечивают приток в ТИНАО высококвалифицированных специалистов», — пояснил руководитель департамента.
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