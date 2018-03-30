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За 2017 год более 600 тыс. китайцев выехали на учебу за рубеж
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За 2017 год более 600 тыс. китайцев выехали на учебу за рубеж 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — В 2017 году количество обучавшихся за границей китайцев впервые перешагнуло отметку в 600 тыс. человек и достигло 608,4 тыс., увеличившись на 11,74 проц. по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Об этом стало известно корр. Синьхуа в Министерстве образования КНР.
При этом в прошлом году число китайцев, возвратившихся на Родину после учебы за границей, возросло на 11,19 проц. в годовом исчислении, достигнув 480,9 тыс. человек.
В частности, в 2017 году 66,1 тыс. китайцев выехали на учебу в страны вдоль «Пояса и пути», что на 15,7 проц. больше уровня предыдущего года. Из них за государственный счет обучались 3679 человек.
Согласно статистике, за 40 лет после проведения в Китае политики реформ и открытости в общей сложности более 5,19 млн китайцев прошли обучение за рубежом. Из них свыше 3,13 млн человек вернулись на Родину после окончания учебы. -0-
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