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В Нидерландах популярность сервиса Airbnb усиливает жилищный кризис
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В Нидерландах популярность сервиса Airbnb усиливает жилищный кризис 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Согласно отчету Амстердамского университета и Католического университета Лёвена, с 2012 года сектор частной аренды в Нидерландах увеличился на 23,4%. При этом более 10% всех единиц жилья в Роттердаме, Гааге, Амстердаме, Гронингене и Маастрихте принадлежат частным инвесторам, пишет Global Property Guide.
В отчете говорится также о том, что почти 30% всех квартир, включая студии площадью менее 50 кв.м, приобретены инвесторами. А 14% всего запаса предложений на Airbnb выставляются на портал людьми, у которых в собственности находятся три-четыре объекта.
Напомним, что во многих странах деятельность Airbnb строго регулируется. Власти Парижа, например, усложнили правила сдачи в аренду жилья через этот сервис. А вот Ванкувер вообще ограничил краткосрочную аренду через Airbnb в целях борьбы с нехваткой жилья в городе.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нидерландах.
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