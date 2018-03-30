В Нидерландах популярность сервиса Airbnb усиливает жилищный кризис

Гааге, Согласно отчету Амстердамского университета и Католического университета Лёвена, с 2012 года сектор частной аренды в Нидерландах увеличился на 23,4%. При этом более 10% всех единиц жилья в Роттердаме Амстердаме , Гронингене и Маастрихте принадлежат частным инвесторам, пишет Global Property Guide.

В отчете говорится также о том, что почти 30% всех квартир, включая студии площадью менее 50 кв.м, приобретены инвесторами. А 14% всего запаса предложений на Airbnb выставляются на портал людьми, у которых в собственности находятся три-четыре объекта.

Напомним, что во многих странах деятельность Airbnb строго регулируется. Власти Парижа, например, усложнили правила сдачи в аренду жилья через этот сервис. А вот Ванкувер вообще ограничил краткосрочную аренду через Airbnb в целях борьбы с нехваткой жилья в городе.

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