Утвержден график семинаров для застройщиков по предоставлению в электронном виде госуслуг в сфере строительства

Как сообщил сегодня руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин , в период апрель-июнь 2018 года в соответствии с утверждённым графиком пройдет около 30 семинаров, посвящённых предоставлению государственных услуг в строительной сфере в электронном виде.

Так, теме подачи ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через Портал государственных услуг будут посвящены семинары, которые пройдут 17 апреля, 22 мая и 26 июня в 16:00 в Москомстройинвесте.

Там же пройдут встречи, в рамках которых речь пойдет о процедуре выдачи застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации». Они состоятся 23 апреля, 21 мая и 25 июня в 15:00.

Оформление ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов — станут темами семинаров, запланированных на 3 апреля, 22 мая и 5 июня в 15.00 в ОАТИ города Москвы.

Кроме того, в ОАТИ в эти же числа 3 апреля, 22 мая и 5 июня в 16.00 пройдут семинары на темы: государственная регистрация и технический осмотр самоходной дорожно-строительной техники, а также выдача удостоверений на право ее управления.

О государственных услугах, таких как:

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;

речь пойдет в Мосгосстройнадзоре 10 и 24 апреля, 8 и 22 мая, 5 и 19 июня в 11:00.

9 и 23 апреля, 7 и 21 мая, 4 и 18 июня в Москомархитектуре ждут застройщиков и проектировщиков на занятиях по вопросам:

подготовка градостроительного плана земельного участка в городе Москве;

подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве;

оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве;

согласование дизайн-проекта размещения вывески;

предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы

25 апреля, 30 мая и 27 июня в Мосгосэкспертизе состоятся три семинара на тему:

государственная экспертиза проектной документации (или) результатов инженерных изысканий;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы;

согласование специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, включая объекты метрополитена, при строительстве, реконструкции которых государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти города Москвы

«Работа по переводу государственных услуг в строительной сфере в электронный вид ведется по поручению Мэра Москвы. Уже многие компании смогли по достоинству оценить удобство онлайн-сервисов, благодаря которым у застройщиков значительно сократились временные издержки», — подчеркнул Сергей Лёвкин.

График семинаров